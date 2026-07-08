Пенсионерам напомнили, какие документы нужно обновить до конца лета

Летом пенсионеры реже оформляют новые выплаты, но чаще сталкиваются с проблемами из-за устаревших документов. Ошибки в данных могут привести к задержкам или приостановке пенсии, предупредил юрист Андрей Лаврентьев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В первую очередь нужно проверить паспорт: несоответствие данных в системе Соцфонда и реальных документов — частая причина сбоев. Также важно убедиться, что регистрация актуальна — от неё зависят региональные доплаты.

Второй блок — банковские реквизиты. При смене карты или счёта их нужно обновить в СФР, иначе деньги «зависнут». Эксперт советует следить за сроком действия карт.

Третье — документы на льготы: справки об инвалидности, составе семьи, статусе. Если срок истёк, выплаты могут приостановить. То же касается меддокументов для льготных лекарств и соцобслуживания.

Ранее Life.ru писал, что с 7 июля в России упростили оформление пенсий. По словам специалиста, новые правила распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой пенсии.