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8 июля, 07:55

Нарышкин: ВСУ отступают по всем фронтам и делают ставку на террор

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные отступают по всей линии фронта, но напоследок устраивают настоящий террор в покидаемых населённых пунктах, что ставит их в один ряд с нацистами времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного проблемам изучения, сохранения и восстановления объектов культурного наследия.

«Если цивилизованные государства, как правило, руководствуются нормами международного права, то преступные режимы, носители радикальных идеологий, напротив, часто выбирают в качестве объектов своих ударов социальные объекты, включая музеи, храмы и памятники. Цель этих действий понятна — запугать мирное население, сломить волю. Именно так 85 лет назад поступали нацистские оккупанты», — пояснил глава СВР.

Он подчеркнул, что нынешние неонацисты на Уркаине сделали ставку именно на террор, чтобы нанести как можно больше ущерба после себя и расправиться с мирным населением.

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Ранее стало известно, что украинские боевики ещё в 2025 году получили от командования приказ расстреливать мирных жителей в Константиновке Донецкой Народной Республики. А до этого они просто били по жилым кварталам города из рядом находившейся промщоны, возлагая ответственность за удары на ВС РФ.

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Татьяна Миссуми
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