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8 июля, 08:06

Десантники ВС РФ выжили, нарвавшись на бездарно установленную мину ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Украинские военные пытались установить мину-ловушку на одном из опорных пунктов в Васильевке, однако взрывное устройство не сработало. Об этом рассказал командир штурмового взвода 237-го полка 76-й дивизии ВДВ Михаил Князькин.

По его словам, при осмотре здания российские военнослужащие обнаружили противотанковую мину. ВСУ пытались сделать так, чтоб она рванула в тот момент, когда кто-то откроет дверь.

«Они хотели сделать мину-ловушку — привязали ТМ-ку в здании, закрыли дверь и поставили растяжку. И эта растяжка не сработала», — заявил Князькин.

По его словам, украинские бойцы неправильно установили взрывчатку и не привели её в рабочее состояние, из-за чего 11 килограммов тротила остались висеть на стене.

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Ранее житель освобождённой Константиновки заявил, что украинские военные усилили обстрелы города и начали атаковать мирных жителей в 2025 году. По его словам, ВСУ обвиняли в ударах российскую сторону, а весной 2025 года был атакован дронами автобус с пассажирами.

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Владимир Озеров
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