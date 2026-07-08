История любви бойца Гриши и волонтёра Кати: поженились в первый же отпуск

Добрая семейная история разворачивается в Крыму, где узами брака себя связали волонтёр «Народного фронта» Екатерина и участник СВО Григорий. Ребята познакомились ещё в 2017 году: ей было 17, ему — 21.

История любви бойца СВО и волонтёра из Крыма. Видео © «Народный фронт»

В 2022 году Катя начала помогать бойцам вместе с Народным фронтом, а её будущий муж оказался на передовой. Расстояние в тысячи километров не разлучило их, а только укрепило любовь. Гриша уже четыре года заказывает Кате цветы домой и на работу. В честь неё он назвал БТР их подразделения — «Катюша». Девушка же организует сотни передач для бойцов и радует небольшими подарками, например, собственноручно слепила кружку из глины.

Свадьба ребят состоялась в первый же отпуск Григория в 2023 году. Пара воспользовалась льготой для участников СВО и расписалась в ЗАГСе в тот же день. Сейчас Екатерина продолжает ждать супруга и всех мужчин домой с победой, а Григорий остаётся на фронте и защищает Родину.

Ранее Life.ru рассказал, что по всей России ветераны СВО и волонтёры Народного фронта проводят для школьников киноуроки. Они показывают короткометражные фильмы, а потом обсуждают с подростками важные темы: ответственность, долг, доброту и патриотизм. Для самих ветеранов это тоже важно — они могут делиться опытом и общаться с молодёжью.