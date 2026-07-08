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8 июля, 07:59

Tefal и Rowenta отзывают пылесосы из-за аккумуляторов, способных загореться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cineberg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cineberg

Производители домашней техники Tefal и Rowenta начали замену аккумуляторов в некоторых моделях пылесосов из-за угрозы возгорания. О проблеме сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Кампания затрагивает модели X-Force Flex 14.60 и 15.60. Покупателям в США и Европе уже направляют уведомления о потенциальной опасности. Дефект кроется в одном из компонентов батареи, расположенной в рукоятке: она способна перегреться и воспламениться во время работы.

Один такой случай зафиксирован и в России. Владелица устройства рассказала, что прибор загорелся у неё в руках после двух с половиной лет эксплуатации.

Обладателям указанных моделей рекомендуют немедленно извлечь аккумулятор и оформить заявку на его бесплатную замену.

При этом представители Tefal заявили телеграм-каналу, что у них нет сведений о поставках опасных элементов питания на российский рынок.

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Никита Никонов
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