В Петербурге задержали пиромана, поджигавшего мусорные баки, гараж и иномарку

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в серии поджогов. Утром в полицию сообщили о загоревшемся мусорном баке на улице Ленсовета, а вскоре поступил ещё один сигнал — уже с Московского шоссе.

Там неизвестный поджигал мусорные баки, после чего огонь перекинулся на припаркованный автомобиль «Омода С5» и стоявший рядом гараж. Машина получила повреждения, гараж выгорел полностью, пострадавших нет.

В тот же день на Варшавской улице полицейские задержали 29-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. На него составили протокол за мелкое хулиганство, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Тем временем в подмосковном Щёлкове несовершеннолетнюю девушку подозревают в поджоге топливной колонки на АЗС. Возгорание произошло вечером 19 июня, пострадавших нет.