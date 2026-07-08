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8 июля, 08:40

В Петербурге задержали пиромана, поджигавшего мусорные баки, гараж и иномарку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в серии поджогов. Утром в полицию сообщили о загоревшемся мусорном баке на улице Ленсовета, а вскоре поступил ещё один сигнал — уже с Московского шоссе.

Там неизвестный поджигал мусорные баки, после чего огонь перекинулся на припаркованный автомобиль «Омода С5» и стоявший рядом гараж. Машина получила повреждения, гараж выгорел полностью, пострадавших нет.

В тот же день на Варшавской улице полицейские задержали 29-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. На него составили протокол за мелкое хулиганство, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Тем временем в подмосковном Щёлкове несовершеннолетнюю девушку подозревают в поджоге топливной колонки на АЗС. Возгорание произошло вечером 19 июня, пострадавших нет.

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Борис Эльфанд
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