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8 июля, 08:34

7-летний мальчик наелся неизвестных ягод на Алтае и попал в больницу

Обложка © Pixabay / suju_foto

Обложка © Pixabay / suju_foto

Семилетний житель Бийска Алтайского края оказался в больнице после того, как попробовал неизвестную ягоду во время прогулки. Мальчик заметил на улице куст с плодами и полакомился из любопытства. Спустя некоторое время у ребёнка началась аллергическая реакция и возникли проблемы с дыханием. О случившемся сообщает городская станция скорой помощи.

«Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, проведено промывание желудка. В состоянии средней степени тяжести мальчика доставили в детскую городскую больницу. Подобные случаи в практике встречаются крайне редко, однако последствия могут быть серьезными», — говорится в тексте.

По словам врачей, мальчику повезло, так как родители вовремя вызвали бригаду скорой помощи. Медики призвали взрослых объяснять детям, что нельзя рвать незнакомые ягоды, ведь не каждые из них съедобны.

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Татьяна Миссуми
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