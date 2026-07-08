7-летний мальчик наелся неизвестных ягод на Алтае и попал в больницу

Семилетний житель Бийска Алтайского края оказался в больнице после того, как попробовал неизвестную ягоду во время прогулки. Мальчик заметил на улице куст с плодами и полакомился из любопытства. Спустя некоторое время у ребёнка началась аллергическая реакция и возникли проблемы с дыханием. О случившемся сообщает городская станция скорой помощи.

«Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, проведено промывание желудка. В состоянии средней степени тяжести мальчика доставили в детскую городскую больницу. Подобные случаи в практике встречаются крайне редко, однако последствия могут быть серьезными», — говорится в тексте.

По словам врачей, мальчику повезло, так как родители вовремя вызвали бригаду скорой помощи. Медики призвали взрослых объяснять детям, что нельзя рвать незнакомые ягоды, ведь не каждые из них съедобны.

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