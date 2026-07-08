El País: 12 стран НАТО готовят морскую миссию в Арктике

12 стран НАТО готовят новую морскую миссию в Северной Атлантике и Арктике. Инициатива направлена на укрепление безопасности в этих регионах. Об этом пишет газета El País со ссылкой на источники в альянсе.

По данным издания, идея появилась после нескольких месяцев давления со стороны американской администрации, которая добивается от европейских союзников более активного участия в деятельности НАТО.

Как утверждают источники газеты, детали операции пока находятся в стадии согласования. Она станет частью более широкого комплекса инициатив, призванных усилить роль европейских государств и Канады в тех направлениях, где ранее ведущую роль играли США.

Ожидается, что к миссии присоединятся страны Северной Европы, а также Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Франция. По информации El País, этот шаг должен укрепить позиции Европы внутри альянса, что также отражено в проекте итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.

Напомним, саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля. На форуме оборонной промышленности в рамках мероприятия уже подписаны соглашения минимум на 50 миллиардов долларов. Также страны НАТО на втором дне саммита намерены подтвердить дальнейшую поддержку Украины и закрепить в итоговой декларации позицию о России как о долгосрочной угрозе для альянса.