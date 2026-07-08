Зоопсихолог назвала способ предсказать дождь по питомцу: кошки спят, собаки воют

Домашние питомцы могут очень точно «предсказывать» погодные изменения. Так, кошки перед дождём начинают чувствовать вялость и много спят, а собаки воют. Об этом рассказала журналисту Life.ru зоозащитница, зоопсихолог Оксана Петрова.

«Кошки очень чувствительны к перемене погоды. Чаще всего они начинают больше спать перед изменениями. Если, например, ожидается сильное похолодание, они сворачиваются клубочком и прячут лапку. А собаки иначе реагируют на магнитные бури и другие природные явления — они становятся беспокойными. Собаки могут начинать подвывать. И делают они это не потому, что хотят, а потому что чувствуют приближающийся дождь», — пояснила она.

Петрова добавила, что всегда замечает изменения по собственным животным. Например, если собаки начали подвывать, то будут магнитные бури или дожди. Зоопсихолог добавила, что за 20 с лишним лет питомцы стали для неё настоящими сигнализаторами, и их «прогнозы» всегда сбываются. Она рассказала, что её любимая хаски стабильно за 5 часов до грозы ведёт себя беспокойно. По словам специалиста, чувствительность у животных разная, поэтому все они могут с разной степенью активности реагировать на надвигающуюся стихию.

«Но у всех питомцы индивидуальны: кто-то совсем не реагирует, а кто-то чувствует перемены очень остро», — предупредила собеседница Life.ru.

С профессиональной точки зрения, приближение дождя тоже имеет чёткие поведенческие маркеры. У кошек падает атмосферное давление, и они начинают чаще вылизываться — это компенсаторный механизм, связанный с изменением электростатического поля, сказала Петрова. Собаки же, напротив, становятся более тревожными: учащённо дышат, принюхиваются к земле и стремятся лечь в более закрытое, утеплённое место — так они инстинктивно компенсируют ожидаемое снижение температуры и влажность. Если эти признаки появляются одновременно у обоих видов в доме, можно с высокой долей уверенности прогнозировать осадки в ближайшие 4–6 часов, отметила эксперт.

Ранее Life.ru писал, что ревность у животных — совершенно естественная реакция на изменение привычного уклада жизни. Питомец на протяжении месяцев или лет был единственным получателем внимания, ласки и времени хозяина. А появление нового члена семьи, будь то младенец, партнёр или другое животное, неизбежно перестраивает эту систему.