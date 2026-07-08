Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус указал, что конфликт на Украине имеет последствия для США и их союзников как стран, оказывающих поддержку Киеву. В статье для The Wall Street Journal он выделил три ключевых вывода, которые Вашингтон должен учесть при формировании военной стратегии.

Первое: одного высокотехнологичного оружия недостаточно, необходима устойчивая сеть, объединяющая БПЛА, ракеты, киберсредства и системы наведения на базе мощного промышленного производства, способного к адаптации. Второе: критическая инфраструктура больше не относится к тылу, она стала стратегической целью и требует постоянной защиты.

«В-третьих, сама адаптация должна стать военной возможностью. Способность улучшать беспилотники, обновлять программное обеспечение, менять методы наведения, использовать новые разведывательные данные и применять новые тактики за дни или недели представляется столь же важной, как и традиционные показатели боевой мощи», — отметил экс-глава ЦРУ.

Ранее американский политолог Гарланд Никсон заявил, что у Запада нет ни политической воли, ни экономических возможностей, ни военных резервов для дальнейшей поддержки Киева. По его словам, страны НАТО предпринимают шаги, но не могут переломить ход событий на фоне успехов российских войск. Он убеждён, что Украина станет для Запада слишком тяжёлым бременем как в финансовом, так и в военно-политическом плане.