Житель Химок получил 14 лет за передачу СБУ данных о складах в Шереметьево

Московский областной суд вынес приговор уроженцу Химок Евгению Федорову. За государственную измену он проведёт 14 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержание агента СБУ в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ

По данным следствия, мужчина действовал по заданию куратора из Службы безопасности Украины. Он передал Киеву сведения о месторасположении технических складов горюче-смазочных материалов и помещений охраны международного аэропорта Шереметьево. Кроме того, фигурант собрал информацию об участках служебной территории воздушной гавани для совершения диверсионно-террористического акта.

При обыске на компьютере Федорова обнаружили переданные СБУ материалы, программное обеспечение для шифрования текстов, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, а также литературу экстремистского характера.

Суд также назначил осуждённому два года ограничения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее ФСБ показала кадры задержания в Крыму агентов, собиравших для украинских спецслужб данные о военных и системах ПВО. На видео один из задержанных признаётся, что начал сотрудничать с СБУ после общения со знакомой военнослужащей ВСУ. Он сообщил ей примерное расположение средств ПВО на полуострове, черпая информацию из Telegram-пабликов.