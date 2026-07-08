В Энергодаре FPV-дрон ударил в квартиру жилого дома, ранен местный житель

В городе Энергодар Запорожской области украинский FPV-дрон атаковал жилой дом. Беспилотник попал прямо в квартиру на улице Лесной. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.

«Вражеский БПЛА ударил в квартиру! К сожалению, не обошлось без пострадавших — энергодарец получил ранение», — написал Пухов. По его словам,

Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное. Глава города призвал жителей к бдительности и напомнил, что Энергодар находится в прифронтовой зоне.

Другой атаке украинского БПЛА в Запорожской области сегодня подвергся рейсовый автобус с 11 пассажирами, следовавший из Краснодара в Мелитополь. По данным губернатора Евгения Балицкого, все находившиеся в салоне успели покинуть транспорт, пострадавших нет.