Тиктокеры начали массово разбивать «‎гейские»* iPhone, чтобы стать мужчинами

В социальныъ сетях набирает обороты новый безумный тренд. Парни специально разбивают свои iPhone, чтобы сделать гаджет «по-настоящему мужским». Поводом стали видео девушек, которые выкладывали старые потёртые модели с подписью: «Когда у него настоящий мужчинский раздолбанный айфон 11, а не гейский* 17 про», сообщает Mash.

Тиктокеры начали специально разбивать айфоны ради «мужского» гаджета. Видео © Telegram/Mash

Тиктокеры воодушевились и сделали ответочку — начали протыкать и разбивать свои телефоны. Однако часто такая бравада приводила к полной поломке устройств. Но тренд продолжает набирать обороты — блогеры и дальше прибегают к странному способу «‎стать настоящим мужчиной».

Ранее сообщалось, что в TikTok набирают популярность опасные «лайфхаки» для зубов. Зумеры используют резинки для волос, чтобы исправить прикус, или приклеивают фальшивые брекеты. Ортодонт Надия Рамазанова предупредила, что это может привести к потере зубов и кости. Она подчеркнула, что ради хайпа проводить такие эксперименты крайне опасно.

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