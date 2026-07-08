Британский ЗРК Rapid Ranger впервые уничтожен в зоне проведения СВО

Российские военные впервые за время проведения спецоперации уничтожили зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании, который был на вооружении ВСУ. Информацией делится пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании», — сказано в заявлении.

Накануне Минобороны России сообщило, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 797 беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, помимо дронов были перехвачены 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов американской системы HIMARS и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».