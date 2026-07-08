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8 июля, 09:46

Мать-шизофреничку из Благовещенска отправили в СИЗО за убийство 12-летнего сына

Обложка © Telegram / Благовещенский городской суд Амурской области

Обложка © Telegram / Благовещенский городской суд Амурской области

В Благовещенске суд отправил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве 12-летнего сына. Меру пресечения избрали на два месяца. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме. Информацию публикует пресс-служба судебной инстанции.

«Суд, изучив материалы дела, решил, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может скрыться, повлиять на потерпевшего и свидетелей, а также уничтожить доказательства. Суд заключил обвиняемую под стражу на 2 месяца», — сказано в тексте.

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Напомним, тело 12-летнего мальчика нашли 6 июля в квартире дома на улице Чайковского в Благовещенске. По подозрению в совершении преступления была задержана его мать. Предварительно, у женщины диагностирована параноидальная шизофрения. Трагедия могла произойти на фоне обострения заболевания.

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Татьяна Миссуми
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