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Регион
8 июля, 09:59

В Нижнекамске не нашли опасных веществ в воздухе после атаки ВСУ на предприятия

Обложка © Telegram / Радмир Беляев. Нижнекамск

Обложка © Telegram / Радмир Беляев. Нижнекамск

В воздухе Нижнекамска не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ после атаки ВСУ на предприятия. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Мониторинг ведётся в постоянном режиме с привлечением лабораторий Министерства экологии Татарстана, Роспотребнадзора и «Нижнекамскнефтехима», а также автоматизированных постов в жилой зоне, районе села Прости и посёлке Строителей.

«Замеры, проведённые на улице Вахитова, 2, а также на пересечении улиц Строителей и Вокзальной, подтвердили, что качество воздуха соответствует нормативам. Запаха гари и взвешенных веществ в воздухе не выявлено. Гамма-фон также находится в пределах нормы», — отметил Беляев. Контроль продолжается в круглосуточном режиме.

Предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА, есть раненые
Предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА, есть раненые

Напомним, ранее Беляев сообщил, что массированная атака дронов на Татарстан повредила несколько предприятий. Тяжёлых последствий удалось избежать, но есть пострадавшие с лёгкими травмами, им оказана помощь. Специалисты оперативно прибыли на места, ситуация под контролем, службы оценивают ущерб и восстанавливают объекты. По поручению главы республики руководители пострадавших районов взяли на личный контроль устранение последствий атаки ВСУ и помощь пострадавшим.

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Александра Мышляева
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