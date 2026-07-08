В Нижнекамске не нашли опасных веществ в воздухе после атаки ВСУ на предприятия
Обложка © Telegram / Радмир Беляев. Нижнекамск
В воздухе Нижнекамска не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ после атаки ВСУ на предприятия. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. Мониторинг ведётся в постоянном режиме с привлечением лабораторий Министерства экологии Татарстана, Роспотребнадзора и «Нижнекамскнефтехима», а также автоматизированных постов в жилой зоне, районе села Прости и посёлке Строителей.
«Замеры, проведённые на улице Вахитова, 2, а также на пересечении улиц Строителей и Вокзальной, подтвердили, что качество воздуха соответствует нормативам. Запаха гари и взвешенных веществ в воздухе не выявлено. Гамма-фон также находится в пределах нормы», — отметил Беляев. Контроль продолжается в круглосуточном режиме.
Напомним, ранее Беляев сообщил, что массированная атака дронов на Татарстан повредила несколько предприятий. Тяжёлых последствий удалось избежать, но есть пострадавшие с лёгкими травмами, им оказана помощь. Специалисты оперативно прибыли на места, ситуация под контролем, службы оценивают ущерб и восстанавливают объекты. По поручению главы республики руководители пострадавших районов взяли на личный контроль устранение последствий атаки ВСУ и помощь пострадавшим.
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