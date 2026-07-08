Почти 9 тонн кокаина по делу россиянки Зубаревой были сожжены ещё в 2019 году

Почти девять тонн кокаина, в контрабанде которого обвиняют россиянку Оксану Зубареву, были уничтожены ещё в начале 2019 года. Об этом ТАСС сообщил прокурор.

По его словам, кокаин сожгли спустя три дня после задержания группы, управлявшей судном. Уничтожение произошло на территории иностранного государства.

Напомним, по версии следствия, 51-летняя Оксана Зубарева координировала международную наркогруппировку прямо из квартиры в Белгородской области. В конце 2018 года она с сообщником-испанцем наняла экипаж судна ESER, которое у берегов Венесуэлы приняло 8,7 тонны кокаина. План сорвался после смерти одного из моряков: судно зашло в Кабо-Верде, где его и задержали в январе 2019 года. Сообщников Зубаревой осудили в местном суде ещё в 2020-м.