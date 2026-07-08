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8 июля, 10:06

Почти 9 тонн кокаина по делу россиянки Зубаревой были сожжены ещё в 2019 году

Оксана Зубарева в суде. Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Оксана Зубарева в суде. Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Почти девять тонн кокаина, в контрабанде которого обвиняют россиянку Оксану Зубареву, были уничтожены ещё в начале 2019 года. Об этом ТАСС сообщил прокурор.

По его словам, кокаин сожгли спустя три дня после задержания группы, управлявшей судном. Уничтожение произошло на территории иностранного государства.

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Обвиняемая в попытке контрабанды 8,7 тонн кокаина россиянка попросилась на СВО

Напомним, по версии следствия, 51-летняя Оксана Зубарева координировала международную наркогруппировку прямо из квартиры в Белгородской области. В конце 2018 года она с сообщником-испанцем наняла экипаж судна ESER, которое у берегов Венесуэлы приняло 8,7 тонны кокаина. План сорвался после смерти одного из моряков: судно зашло в Кабо-Верде, где его и задержали в январе 2019 года. Сообщников Зубаревой осудили в местном суде ещё в 2020-м.

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Юрий Лысенко
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