Главред телеграм-канала «Сапа» Джикаева признала вину по делу о даче взяток

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева, которую обвиняют в даче взяток полицейскому, признала вину во время судебного заседания. Речь идёт о передаче не менее 285 тысяч рублей оперативному дежурному УМВД России по Махачкале Шамсутдину Шамсутдинову.

«Джикаева А. Г. признала вину и полностью раскаялась в инкриминируемом ей преступлении по п. б, ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взяток в крупном размере) в сумме не менее чем 285 тысяч рублей оперативному дежурному ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдину Шамсутдинову», — сказано в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты ТАСС.

Как сообщалось, с 2020 по 2025 годы главред Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева передала сотруднику полиции более 250 тысяч рублей за получение служебной информации. Речь идёт об оперативном дежурном дежурной части УМВД России по Махачкале Шамсутдине Шамсутдинове. За деньги он предоставлял журналистке сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, включая персональные данные граждан. Сам полицейский уже дал признательные показания, ему продлили домашний арест до 12 июля.