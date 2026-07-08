Бывший парень потребовал от Дианы Шурыгиной уйти из порно и лечь в психбольницу

Бывший парень Дианы Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, как идёт её уголовное дело, заметив, что в случившемся может быть двойное дно. Этим он поделился с изданием Super.ru. По словам возлюбленного, у неё минимальные ограничения, по делу проходят несколько человек, а суд будет не раньше августа. Сами подозреваемые надеются отделаться штрафом.

«По материалу действительно идёт группа лиц. У всех разные адвокаты, и даже разная модель «защиты». Сами подозреваемые надеятся просто на штраф после суда. Суд ожидается не раньше августа. Но, возможно там есть какое-то двойное дно (имею ввиду, касательно того, что она работала с украинским агентством OnlyFans и с высокой вероятностью действительно могла сама предлагать снять кому-то в порно, когда вернулась в Москву). Зачем она это делала в РФ, для меня остаётся загадкой», — отметил Святослав.

Он напомнил, чтоблогерша длительное время проживала в Индонезии, куда даже успела перевезти все свои вещи. Главный сюрприз — кража, из-за которой всё началось, оказалась недоразумением. Вещи, которые Диана якобы присвоила, всё это время лежали у её подруги. Святослав признаётся: она ему сказала, что не решалась сообщить, боялась его реакции.

Несмотря на всё, Гусев не держит зла на бывшую. Он готов помочь Диане после суда и даже оплатить её штраф, но при одном условии: она должна лечь в психбольницу, пройти реабилитацию от наркотиков и полностью уйти из индустрии 18+. И начать новую жизнь.

«Но от себя могу добавить только одно. Так как у неё проблемы, и если она действительно готова будет исправиться, например лечь в психиатрическую лечебницу, пройти реабилитацию от любых наркотических веществ и не работать в этой индустрии, то сказал, что могу покрыть её расходы на штраф после суда, если у неё будут проблемы с финансами», — заявил Святослав.

Сейчас Диана под домашним арестом — у неё на ноге электронный браслет. Ей грозит до 6 лет тюрьмы за производство эротического контента в России, хотя она давно живёт в Индонезии и уже перевезла туда все вещи. Шурыгиной предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографичии. Максимальное наказание по соответствующей статье может достигать 6 лет колонии. В квартире известной блогерши провели обыск после публикации интимных видео в закрытых сообществах. Оказалось, что незадолго до задержания Шурыгина планировала вылететь на Бали. Девушка, снимающая ЛГБТ*-контент совместно с Дианой, тоже задержана.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.