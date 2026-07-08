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Регион
8 июля, 09:55

Песков: РФ обращала внимание Турции на удары ВСУ по газовой инфраструктуре

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва не раз обращала внимание Анкары на попытки ВСУ атаковать инфраструктуру, связанную с «Голубым потоком» и «Турецким потоком». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал действия Киева «очень опасными проявлениями».

«Неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на опасную деятельность киевского режима...
Считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергетической инфраструктуры», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ВСУ при помощи беспилотников атаковали компрессорную станцию «Краснодарская». Она задействована в цепочке поставок газа пот «Голубому потоку».

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Александр Юнашев
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