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Регион
8 июля, 09:53

Песков призвал Турцию вразумить Киев после атаки на станцию «Голубого потока»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Турции и другим государствам следует использовать своё влияние, чтобы предостеречь киевский режим от атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя удар по станции «Голубого потока».

«Принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность этого. Но рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать своё влияние, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий», — сказал он.

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Напомним, сегодня беспилотники ВСУ атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в поставках газа по «Голубому потоку». Целью был срыв экспорта в Турцию. Оборудование повреждено, но оперативные меры позволили избежать нарушения подачи газа. Специалисты устраняют последствия удара.

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Александр Юнашев
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