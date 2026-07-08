Бывший зять Шойгу и его новая жена-танцовщица впервые стали родителями

Блогер Алексей Столяров, ранее женатый на дочери секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, сообщил о рождении сына от своей новой избранницы. Он и его возлюбленная — 32‑летняя чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева — показали, как рано утром поехали в роддом, а потом поделились своим счастьем.

Столяров расскзала о рождени сына. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ stoliarovaleksey

«Вера разбудила меня в 3:50 и сказала: «Я рожаю», и вот мы выехали в роддом! Держите за нас кулочки. Лёгких нам родов», — написал 36-летний блогер в соцсети и показал, как спускается с Бондаревой в лифте.

Дата родов была известна заранее, так как женщине должны были сделать плановое кесарево. Пара выбрала партнёрские роды, и Столяров находился рядом — в операционной. Имя наследника Алексей пока не раскрыл.

Напомним, Столяров был женат на дочери Шойгу, у пары родилась дочь Милана. Брак распался в 2023 году. А уже через год Столяров объявил о новых отношениях. В мае он устроил вместе с возлюбленной гендер-пати прямо на автодроме, узнав на УЗИ пол ребёнка.