Знаменитого хоккеиста Александра Могильного, олимпийского чемпиона 1988 года в составе сборной СССР, внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. На ресурсе утверждается, что он «посягнул на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сейчас Могильному 57 лет. Кроме олимпийского золота, он выигрывал чемпионат мира (1989) и Кубок Стэнли (2000). В НХЛ он играл за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто», а в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом СССР. В ноябре 2025 года его включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее «Миротворец»* добавил в свою базу известного российского хоккеиста Алексея Емелина. Причина — обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и участие в благотворительном матче. 40-летний защитник — чемпион мира 2012 года, также у него есть серебро и две бронзы чемпионатов мира. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды с «Ак Барсом» и один раз с «Авангардом».

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