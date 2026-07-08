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8 июля, 10:26

Житель Наро-Фоминска проглотил лезвия от бритвы и едва не умер

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Наро-Фоминскую больницу поступил пациент, проглотивший несколько лезвий от бритвенного станка. Обстоятельства, при которых это произошло, мужчина уточнять не стал. О ситуации рассказали в подмосковном Минздраве.

Специалисты незамедлительно приступили к сложнейшей процедуре. Под внутривенной седацией врачи около часа выполняли эндоскопическое извлечение опасных предметов. Как пояснил исполняющий обязанности заведующего отделением эндоскопии Илья Дымов, главная сложность таких вмешательств — высокий риск повреждения пищевода и желудка. Одно неосторожное движение грозило тяжёлой травмой внутренних органов.

Извлечённые лезвия для станка. Фото © Минздрав Подмосковья

Извлечённые лезвия для станка. Фото © Минздрав Подмосковья

Однако слаженная работа медиков позволила извлечь все лезвия без осложнений. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстановление в хирургическом отделении. В ближайшее время его планируют выписать.

Врачи напоминают: при попадании инородного тела в организм необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Самостоятельные попытки извлечения категорически запрещены и могут привести к фатальным последствиям.

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Неделей ранее в НИИ имени Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию на сосудах головного мозга. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что 43-летняя пациентка обратилась с жалобой на потерю зрения, обследование выявило крупную аневризму сонной артерии. Нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги совместно выключили аневризму из кровотока, предотвратив кровоизлияние и сохранив зрение.

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Юрий Лысенко
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