Юрист Гартман призвал объявлять ценность посылки на случай задержки на таможне

Посылка из-за границы может «зависнуть» на таможне по разным причинам — от нехватки документов до проблем у почтового оператора. Но это не значит, что покупатель должен просто ждать или терять деньги. В беседе с Life.ru юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман рассказал, как проверить статус отправления, вернуть средства и куда обращаться, если груз так и не дошёл.

«Потерялась посылка на таможне» — формулировка, юридически расплывчатая. Реальных сценариев здесь несколько. Первый — посылка застряла, но не пропала. Такое бывает часто. Например, не подан пассажирский таможенный декларант, не хватает документов о стоимости, товар попал под ограничения

«Здесь нужно просто выяснить статус через отслеживание и обратиться в таможенный орган, где посылка находится, с заявлением о предоставлении информации. Сроки хранения — до определённого момента, потом товар может быть обращён в собственность государства», — объяснил эксперт.

Сценарий второй — посылка утрачена почтовым оператором. Важно понимать, что во время таможенного оформления международное почтовое отправление физически находится не у таможни, а у Почты России или другого оператора связи. Таможенные службы не хранят посылки — они лишь проверяют отправления в местах международного почтового обмена. Поэтому, если груз пропал на этом этапе, ответственность за его сохранность несёт именно почтовый оператор.

В этом случае направьте претензию Почте России. Срок — шесть месяцев со дня отправки, это ст. 37 ФЗ «О почтовой связи». Претензию можно подать через сайт или в отделении. Почта обязана рассмотреть в течение 30 дней (для международных отправлений — до 90 дней с учётом запросов в страну отправления). При утрате отправления с объявленной ценностью почта возмещает эту сумму плюс тариф. Без объявленной ценности — только тариф и небольшую фиксированную сумму. Это, кстати, аргумент всегда объявлять ценность при отправке. Владимир Гартман Юрист

Параллельно стоит направить обращение к продавцу. Если вы покупали товар за границей, то у вас есть договор с торговцем или площадкой. Большинство маркетплейсов имеют программы защиты покупателя: открываете спор, прикладываете трекинг, где видно, что посылка не доставлена, и требуете возврата. На практике это самый быстрый способ вернуть деньги, отметил собеседник.

Куда жаловаться, если не помогает. Роскомнадзор — надзорный орган в сфере связи, включая почтовую. Жалоба на бездействие Почты России подаётся туда. Роспотребнадзор — если речь о нарушении прав потребителя. А суд — иск к почтовому оператору о возмещении убытков, здесь работает закон о защите прав потребителей, включая 50 % от присуждённой суммы за отказ удовлетворить требование добровольно, добавил юрист.

«Если же посылка реально задержана таможней — обращаться нужно в конкретный таможенный пост, а при бездействии — жалоба в вышестоящий таможенный орган или в суд по правилам КАС РФ», — указал Гартман.

Для начала необходимо точно установить, где находится посылка. Для этого можно направить запросы в почту и таможню, заключил он.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении возможностей «Почты России». Организация сможет оказывать платные услуги по работе с госдокументами, привлекать сторонних исполнителей и размещать рекламу на платёжных документах.