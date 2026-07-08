В Москве арестован 80-летний глава секты «Граждане СССР»*, ему грозит до 6 лет

В Москве задержан 80-летний Владимир Корякин, называющий себя генеральным секретарём КПСС и возглавляющий запрещённую организацию «Граждане СССР»*. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, мужчину арестовали по подозрению в экстремизме. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. На протяжении 35 лет Корякин отрицает распад Советского Союза, отказывается признавать современные документы и активно вербует сторонников в ряды движения любителей ностальгии.

В 2019 году он даже обращался в ООН, называя себя продолжателем дела партии и избранным главой КПСС. Кроме того, открыто заявлял, что уничтожил Россию с её капитализмом. По разным оценкам, секта насчитывает до десяти тысяч последователей по всему миру.

Это не первый подобный случай. В 2022 году суд отправил на восемь лет в колонию бывшего стоматолога Сергея Тараскина*, провозгласившего себя врио президента СССР. Его также осудили за экстремизм.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший лидер экстремистской группировки NS/WP «Невоград»* Герман Венгервельд, отбывающий почти 24-летний срок, заявил об отказе от прежних взглядов. Он утверждает, что спустя 16 лет в колонии раскаялся и намерен посвятить себя музыке, а после возможного освобождения в 2033 году попробовать поступить в консерваторию имени Римского-Корсакова. Венгервельда осудили в 2014 году за серию особо тяжких преступлений, включая убийство бездомного и поджог живой женщины. На счету группировки — около десятка убийств.

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