Под Саратовом тракториста огрели гаечным ключом по голове за внимание к лошадям
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В Энгельсском районе Саратовской области 64-летний тракторист получил удар гаечным ключом по голове от местного коневода. Инцидент произошёл, когда мужчина чинил сельхозтехнику, сообщает региональное МВД.
К трактористу подошёл мужчина, пасший неподалёку табун, и обвинил в том, что тот гладил его лошадей. Потерпевший пытался объяснить, что не приближался к животным, но ему не поверили.
«Доводы о том, что он к животным не приближался, не убедили их владельца, он схватил гаечный ключ и ударил им мужчину по голове», — говорится в сообщении ведомства.
Тракторист получил лёгкое ранение. В отношении коневода возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
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