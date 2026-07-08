Под Саратовом тракториста огрели гаечным ключом по голове за внимание к лошадям

В Энгельсском районе Саратовской области 64-летний тракторист получил удар гаечным ключом по голове от местного коневода. Инцидент произошёл, когда мужчина чинил сельхозтехнику, сообщает региональное МВД.

К трактористу подошёл мужчина, пасший неподалёку табун, и обвинил в том, что тот гладил его лошадей. Потерпевший пытался объяснить, что не приближался к животным, но ему не поверили.

«Доводы о том, что он к животным не приближался, не убедили их владельца, он схватил гаечный ключ и ударил им мужчину по голове», — говорится в сообщении ведомства.

Тракторист получил лёгкое ранение. В отношении коневода возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.