Водителей в Подмосковье призвали быть внимательней на дорогах из-за суперциклона

Водителей в Подмосковье предупредили об опасной погоде из-за мощного циклона. Синоптики прогнозируют сильные дожди — до 67 литров на квадратный метр, это почти 80% от месячной нормы. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области в Telegram-канале.

Причиной обильных осадков станет объединение двух циклонов: «Бернадетт» и «Каспиец». Минтранс региона призвал водителей быть предельно внимательными: снизить скорость, держать большую дистанцию и уступать пешеходам на переходах. Из-за дождя видимость на дорогах падает, а пешеходам в непогоду труднее ориентироваться. В случае аварии или ЧС необходимо звонить по номеру 112.

«Не расслабляемся, включаем внимание на максимум, ведь во время дождя видимость снижается», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве ожидаются аномально дождливые выходные из-за редкого эффекта Фудзивары, когда циклоны «Бернадетт» и «Каспиец» объединятся в мощный вихрь. За два дня в столице может выпасть до 67 литров на квадратный метр, что составляет почти 80% месячной нормы. Он также отметил, что «Каспиец» обычно не активен летом.