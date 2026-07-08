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8 июля, 11:42

НАТО считает, что ближайшие полгода конфликт на Украине будет позиционным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ближайшие полгода конфликт на Украине будет позиционным, считает высокопоставленный источник НАТО. Его мнение приводят украинские СМИ. Такой сценарий в Североатлантическом альянсе считают наиболее вероятным. При этом изначальные планы России относительно территорий «остаются в силе».

Более того, Москва настаивает на нейтралитете Киева и устранении первопричин конфликта. На этом фоне НАТО обязуется и дальше поддерживать усилия по достижению «справедливого мира».

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал мирные усилия американского лидера Дональда Трампа по Украине. По его словам, Анкара использует свои каналы связи с Москвой, чтобы способствовать процессу урегулирования конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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