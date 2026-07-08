Трамп назвал Испанию «ужасным партнёром по НАТО» и пригрозил разрывом торговли

Президент США Дональд Трамп резко высказался об Испании, назвав её «безнадёжной» и «ужасным партнёром» по НАТО. Он также заявил, что Вашингтон больше не намерен вести торговые дела с Мадридом.

«Я не говорил с Испанией. Испания — безнадёжный случай. Мы больше не хотим вести никаких торговых дел с Испанией… Испания — ужасный партнёр по НАТО», — сказал американский лидер журналистам.

Саммит НАТО в Анкаре продолжается 8 июля. Ожидания союзников по НАТО от саммита были подорваны заявлениями Трампа о Гренландии, что вызвало разочарование, поскольку президент США начал с колебаний, а не с конструктивного диалога, несмотря на предыдущие заверения помощников. Союзники вновь оказались в неопределённости относительно его приверженности обороне.