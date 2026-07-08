Водителя отправили на принудительное лечение после тарана машины ДПС у Кремля

Мужчину отправили на принудительное лечение за то, что он пытался сбить полицейских у Кремля, протаранил служебную машину и напал на инспектора ДПС. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошёл 6 января на Люблинской улице. Мужчина сидел в машине. Сотрудники ППСП попросили его показать документы. Он отказался и нажал на газ. Нарушитель устроил опасную езду, создавая аварийные ситуации на дороге. Позже его машина застряла в пробке на Москворецкой набережной у Кремля. Тогда он попытался сбить полицейских. После этого протаранил служебный автомобиль и скрылся.

Когда сотрудники снова попытались его остановить, мужчина оказал яростное сопротивление. Он применил насилие к инспектору ДПС.

Суд квалифицировал действия по двум статьям: применение опасного насилия к представителю власти и умышленное повреждение чужого имущества. Психиатрическая экспертиза признала подсудимого невменяемым. Поэтому суд отправил его на принудительное лечение.

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