Водителя отправили на принудительное лечение после тарана машины ДПС у Кремля
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Мужчину отправили на принудительное лечение за то, что он пытался сбить полицейских у Кремля, протаранил служебную машину и напал на инспектора ДПС. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Инцидент произошёл 6 января на Люблинской улице. Мужчина сидел в машине. Сотрудники ППСП попросили его показать документы. Он отказался и нажал на газ. Нарушитель устроил опасную езду, создавая аварийные ситуации на дороге. Позже его машина застряла в пробке на Москворецкой набережной у Кремля. Тогда он попытался сбить полицейских. После этого протаранил служебный автомобиль и скрылся.
Когда сотрудники снова попытались его остановить, мужчина оказал яростное сопротивление. Он применил насилие к инспектору ДПС.
Суд квалифицировал действия по двум статьям: применение опасного насилия к представителю власти и умышленное повреждение чужого имущества. Психиатрическая экспертиза признала подсудимого невменяемым. Поэтому суд отправил его на принудительное лечение.
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