Лиза Миллер обжаловала в Верховном суде доначисление 178 млн рублей налогов

Блогер Елизавета Батюта, известная как Лиза Миллер, направила кассационную жалобу в Верховный суд России. Она пытается оспорить акты нижестоящих инстанций, подтвердивших законность доначисления ей около 178 миллионов рублей налогов и штрафа. Документы поступили в высшую судебную инстанцию 7 июля, выяснило РИА «Новости».

Налоговая установила, что блогер, продававшая интернет-курсы и занимавшаяся рекламной деятельностью, создала схему дробления бизнеса ради налоговой экономии. Это позволяло ей применять упрощённую систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение допустимых лимитов. В схеме участвовали её муж — ИП Артемий Миллер — и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сетью клиник «Миссис Лазер», принадлежащих супругам.

В итоге, по данным инспекции, часть доходов не отражалась в декларациях по НДФЛ и НДС. Предпринимательнице доначислили более 136 миллионов рублей налогов, а также выписали штраф свыше 41 миллиона. Арбитражные суды трёх инстанций в Москве признали эти выводы законными.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Батюту банкротом по её собственному заявлению, открыв процедуру реализации имущества. К тому моменту долги блогера превысили 233 миллиона рублей. Параллельно прокуратура Москвы 30 июня сообщила, что уголовное дело в отношении Миллер об отмывании более 76 миллионов рублей направлено в суд для заочного рассмотрения. По данным правоохранителей, сама блогер может находиться в Дубае.