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Регион
30 июня, 10:56

Прокуратура утвердила блогеру Лизе Миллер обвинение по делу об отмывании денег

Блогерша Лиза Миллер (Елизавета Батюта). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kto_takaya

Блогерша Лиза Миллер (Елизавета Батюта). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kto_takaya

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елизаветы Батюты, известной как Лиза Миллер. Её обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По версии следствия, с декабря 2020-го по апрель 2024 года фигурантка отмыла более 76 млн рублей, которые получила в результате неуплаты налогов.

На эти средства блогерша частично оплатила роскошный автомобиль Rolls-Royce — более 3,7 млн рублей. Ещё свыше 44,3 млн были потрачены на погашение части стоимости недвижимости в Абу-Даби, а более 28,3 млн Миллер перечислила на личный счёт как дивиденды от подконтрольной фирмы. Дело направлено в Симоновский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

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Напомним, блогерша Лиза Миллер именует себя самой успешной бизнес-мамой в Сети. В 2021 году она шокировала общественность тем, что прокатилась по посёлку, сидя с годовалым сыном за рулём Rolls-Royce. Сейчас блогерша проживает за рубежом. Она объявила себя лучшим женским коучем, а также владеет сетью салонов красоты. На аккаунт женщины в соцсети подписано около 6 миллионов человек. В России планируется объявить Миллер в розыск.

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Александра Мышляева
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