На статуе Микеланджело нашли признаки болезни, описанной лишь через 300 лет

На статуе Микеланджело «Пробуждающийся раб» заметили возможные признаки гнойного гидраденита — болезни, которая поражает кожу под мышками. Об этом сообщили специалисты по медицине и искусству, результаты исследования опубликованы в журнале Ethic, Medicine and Public Health.

Скульптуру создали между 1519 и 1536 годами, сейчас она находится во Флоренции. Учёные обратили внимание на детали подмышек фигуры, которые похожи на симптомы хронического воспаления волосяных фолликулов.

Микеланджело был очень точен в анатомии, поэтому такие детали могут быть сознательными. Подобный подход — иконодиагностика — уже использовался, чтобы находить признаки болезней на картинах. Например, на фресках в Сикстинской капелле заметили признаки рака.

Авторы статьи говорят, что их версия правдоподобна, но точно подтвердить диагноз по скульптуре нельзя. Такие исследования помогают увидеть связь между искусством и медициной, но требуют осторожности.

Ранее в индийской Калькутте демонтировали 21-метровую статую Лионеля Месси. Власти решили убрать монумент из-за опасений за безопасность. Статую, где футболист держит кубок чемпионата мира, установили в декабре во время визита Месси. Она стояла на крыше торгового центра. Сразу после открытия жители и эксперты заметили, что скульптура шатается на ветру. Её решили разобрать.