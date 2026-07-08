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8 июля, 12:45

В Тбилиси по запросу Франции задержали россиянина из списка Интерпола

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Try_my_best

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Try_my_best

В Тбилиси задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции МВД Грузии.

По данным ведомства, мужчину разыскивали по запросу французских правоохранительных органов по делу об особо тяжком преступлении. Задержание прошло во время следственных мероприятий в столице Грузии.

«Задержанный разыскивался на международном уровне по красному циркуляру Интерпола по запросу правоохранительных органов Франции за совершение особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении россиянина проводят необходимые процедуры перед возможной экстрадицией. Решение о его дальнейшей передаче французской стороне будет принято в установленном порядке.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Риме задержали двух человек по делу о возможной передаче России секретной информации о безопасности Италии. Главным подозреваемым считают бывшего сотрудника разведки республики, которого обвиняют в продаже данных предполагаемому представителю спецслужб РФ. Всего по делу проходят семь человек.

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Владимир Озеров
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