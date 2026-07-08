В Буэнос-Айресе задержали 19 фанатов после победы Аргентины на ЧМ

Полиция Буэнос-Айреса задержала 19 человек во время массовых беспорядков. Фанаты вышли на улицы отметить выход сборной Аргентины в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года. Праздник закончился столкновениями с правоохранителями. Эту информацию передал телеканал TN.

В Буэнос-Айресе фанаты празднуют победу Аргентины. Видео © X / Ultras Clips

Тысячи болельщиков собрались у Обелиска в центре столицы после победы над командой Египта в матче 1/8 финала. Часть собравшихся нарушила общественный порядок. Агрессивные фанаты бросали камни и стеклянные бутылки в полицейских, которые охраняли безопасность на месте.

Власти решили разогнать толпу из-за начавшихся беспорядков и сообщений о кражах. Во время столкновений травмы получили пять полицейских. Медики госпитализировали двух сотрудников с переломами. Ещё девять местных жителей обратились к врачам за медицинской помощью.