Посол по особым поручениям Константин Долгов заявил, что Украине стоит помнить события мая 1945 года. На фоне отказа Киева от мирного плана президента США Дональда Трампа (28 пунктов) и требований лучших условий дипломат напомнил, чем закончился нацистский режим и его сателлиты.

По его мнению, отказ инспирирован странами НАТО, заинтересованными в продолжении конфликта. Долгов в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что Киев демонстрирует нежелание искать урегулирование.

Напомним, ранее Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта и выступила за пересмотр условий соглашения. О решении Владимира Зеленского сообщил New York Post.