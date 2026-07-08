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8 июля, 13:08

Киев призвали не забывать о мае 1945 года на фоне отказа от мирного плана Трампа

Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch

Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch

Посол по особым поручениям Константин Долгов заявил, что Украине стоит помнить события мая 1945 года. На фоне отказа Киева от мирного плана президента США Дональда Трампа (28 пунктов) и требований лучших условий дипломат напомнил, чем закончился нацистский режим и его сателлиты.

По его мнению, отказ инспирирован странами НАТО, заинтересованными в продолжении конфликта. Долгов в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что Киев демонстрирует нежелание искать урегулирование.

Напомним, ранее Украина отвергла предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта и выступила за пересмотр условий соглашения. О решении Владимира Зеленского сообщил New York Post.

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Дарья Нарыкова
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