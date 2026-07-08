«Известия» возглавили июньский рейтинг СМИ в Дзене

Согласно данным за июнь, «Известия» возглавили обновлённый рейтинг СМИ в Дзене. Исследование подготовлено совместно с аналитической компанией Mediascope. По итогам месяца охват издания превысил 15,8 млн человек.

По метрике эксклюзивных охватов показатель составил более 15 млн пользователей. МИЦ «Известия» также сохранил лидерство среди медиахолдингов. С начала 2026 года он занимает первое место уже в шестой раз.

К слову, «Известия» заняли первое место в рейтинге СМИ в Дзене и за май. В топ-5 рейтинга также вошли ТАСС, РИА «Новости», Life.ru и «Газета.ru».