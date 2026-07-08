Instagram* без ведома пользователей разрешал применять их фото для ИИ-картинок

Компания Meta** запустила в Instagram* новую функцию, которая позволяет создавать ИИ-изображения с использованием фотографий из открытых профилей, сообщается в официальном блоге. Пользователю достаточно указать никнейм, и нейросеть сгенерирует картинку с лицом владельца аккаунта в любой сцене. При этом владелец фото не получит никакого уведомления.

Если профиль открыт, считается, что пользователь автоматически соглашается на использование своих снимков, если заранее не отключил эту опцию в настройках. Meta** заявляет, что функция предназначена для творчества, однако она уже вызвала вопросы о конфиденциальности и согласии.

Ранее Meta** анонсировала платные подписки для Instagram*, Facebook* и WhatsApp* с расширенными функциями. WhatsApp* Plus обойдётся в $2,99 в месяц, Instagram* Plus и Facebook Plus — около $3,99. Самый дорогой тариф Meta** One Premium — почти $20. В пакетах — анонимный просмотр Stories, кастомизация интерфейса и расширенные настройки.

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