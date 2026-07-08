На сегодняшний день Россия является одной из ведущих держав, обладающих полным набором сил и средств как для противоракетной, так и для противовоздушной обороны. Всё, что против нас готовит НАТО, наши силы и средства способны своевременно обнаружить и уничтожить, что наглядно подтверждается текущими боевыми столкновениями. Об этом сказал Life.ru военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News Анатолий Матвийчук в День зенитных ракетных войск, который отмечается 8 июля.

Сегодня система противовоздушной обороны нашей страны делится на две основные составляющие. Это ПВО страны и ПВО армии, которая выполняет свои задачи непосредственно на поле боя. ПВО страны представляет собой объектовую противовоздушную оборону. Она призвана защищать ключевые объекты промышленности и стратегической инфраструктуры, обеспечивающие безопасность государства Анатолий Матвийчук военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News

Эксперт напомнил, что ПВО страны состоит из комплексов С-400, а также на боевое дежурство заступают новейшие С-500. Кроме того, в эту структуру входят мощные радиолокационные станции, системы передачи данных и управления. И, наконец, это задачи Военно-космических сил и профильных частей противовоздушной обороны.

Что касается армейской ПВО, которая действует на линии боевого соприкосновения, то здесь задействованы комплексы различного назначения: С-400, С-300, «Тор», «Куб», «Стрела», «Панцирь», а также переносные зенитно-ракетные комплексы, продолжил специалист. Через территорию Украины мы отражаем массированные атаки западного вооружения. Все средства, включая крылатые ракеты Storm Shadow, истребители F-16, «Мираж» и другие летательные аппараты, неоднократно поражались средствами нашей противовоздушной обороны и уничтожались, отметил Матвийчук.

«Несмотря на уже имеющиеся результаты, мы продолжаем модернизировать и дорабатывать наши комплексы ПВО. Недавно поступила информация о том, что на боевое дежурство заступают комплексы С-500. Данная система позволяет эффективно уничтожать все существующие типы летательных аппаратов, включая беспилотники, а также способна бороться с низкоорбитальными космическими спутниками», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что западные страны готовятся к полномасштабному конфликту с Россией, который может начаться к 2030 году. По оценке экспертов, в НАТО рассматриваются сценарии удара по северо-западным регионам РФ. Потенциальная эскалация может начаться со стороны Прибалтики и Финляндии. Сейчас альянс активно наращивает военные расходы, закупает вооружение и развивает производство.