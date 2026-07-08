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Регион
8 июля, 09:57

Военный эксперт назвал 3 направления, с которых НАТО может вторгнуться в Россию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Западные страны готовятся к полномасштабному конфликту с Россией, который может начаться к 2030 году, полагает военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценке, в НАТО рассматриваются сценарии удара по северо-западным регионам РФ.

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Потенциальная эскалация может начаться со стороны Прибалтики и Финляндии. Сейчас альянс активно наращивает военные расходы, закупает вооружение и развивает производство. Часть ресурсов направляется Украине, которую Запад может рассматривать как один из возможных плацдармов.

«Речь идёт о закупках ракет большой дальности, беспилотников, артиллерийских снарядов, систем ПВО», — подчеркнул специалист беседе с «Абзацем».

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Ранее эксперт разоблачил двойные стандарты НАТО, направленные против России. Так, на Западе расширение альянса к нашим границам называют оборонительной мерой, а ответную реакцию Москвы представляют как угрозу.

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Борис Эльфанд
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