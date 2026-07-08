Российского блогера Сашу Теслонда сбил мотоцикл в Париже

Российский блогер Саша Теслонд попал в аварию во Франции. Его сбил мотоциклист во время прогулки по Парижу, после чего молодого человека доставили в больницу.

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / teslond

По словам Теслонда, он находился на пробежке и остановился на дороге между двумя автомобилями, чтобы осмотреться перед переходом. В этот момент на него выехал мотоцикл. После столкновения блогер упал, а водитель мотоцикла врезался в припаркованные машины. Пострадавшему помог случайный прохожий — он посадил его в автомобиль и вызвал скорую помощь.

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / teslond

По словам очевидца, виновником аварии был мотоциклист. Сейчас Теслонду предстоит пройти обследование, чтобы врачи смогли определить, есть ли у него перелом ноги. Ему пришлось ждать результатов 6 часов.

Саша Теслонд известен как российский блогер, бывший участник Fenix Team и диджей. В начале года он оказался в центре внимания после скандала с супругой известной инфлюенсерши Лизы Барашик — девушка обвинила его в измене.

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