Джеймс Нортон в доспехах «‎заснул» на съёмках «Дома Дракона» в первый же день

Актёр Джеймс Нортон, исполнивший роль лорда Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома Дракона», поделился забавными закулисными снимками. В первый день съёмок он уснул прямо на площадке в полном доспехе, а его коллега Мэтт Смит не упустил возможности запечатлеть этот момент.

«Мой первый день и я заснул посреди площадки. Разумеется, Мэтт сделал фото», — пошутил Нортон в подписи к посту в соцсетях.

На снимке Смит, уже в образе принца Деймона Таргариена, широко улыбается, пока члены съёмочной группы смеются на заднем плане. Также Джеймс выложил селфи с коллегой и кадр, где его волосы закреплены множеством зажимов для создания нужного образа.

Джеймс Нортон заснул на съёмках «Дома Дракона» в первый день. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jginorton

Поклонники отреагировали на публикацию с восторгом: «Я крайне впечатлён тем, что тебе удалось заснуть в этих доспехах и в такой позе», «Кажется, я нашёл двух своих любимчиков среди актёрского состава». Третий сезон «Дома Дракона» вышел в прошлом месяце, в нём также снимались Эмма Д'Арси, Оливия Кук и Рис Иванс.

Ранее Life.ru рассказал, кто есть в «Доме Дракона» и каких персонажей нужно помнить. Сериал «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого происходит за 200 лет до событий с Дейенерис, и он основан на книге «Пламя и кровь» о гражданской войне Танец драконов между сторонниками Рейниры Таргариен и Эйгона II. Главные герои и их драконы борются за Железный трон.