Париж разместит 200 солдат в Швеции и направит подразделение в финский штаб НАТО

Две сотни французских солдат разместятся в местечке Будене на севере Швеции, а ещё одно подразделение отправится в финский Рованиеми. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Ожидается, что решение будет закреплено сегодня на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона и шведского премьера Ульфа Кристерссона на полях саммита НАТО в Анкаре. По данным телеканала, речь может идти о горных войсках, специализирующихся на боевых действиях в субарктических условиях. В Швеции французские силы присоединятся к возглавляемой королевством базе FLF Finland.

Кроме того, как говорится в совместном заявлении Хельсинки, Парижа и Стокгольма, Франция направит боевое подразделение в новый штаб передовых сил НАТО в финском Рованиеми, начавший работу 6 июня. Военные будут интегрированы в состав штаба и развёрнуты в районе его ответственности. Франция также займётся совместной с Финляндией подготовкой личного состава. Таким образом, северный фланг альянса продолжает активно милитаризироваться.

Тем временем El País со ссылкой на источники в альянсе пишет, что 12 стран НАТО готовят новую морскую миссию в Северной Атлантике и Арктике. Идея возникла после давления Вашингтона, требующего от европейцев большей активности. Детали операции пока согласовываются, она станет частью инициатив по усилению роли Европы и Канады там, где прежде доминировали США.