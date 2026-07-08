Трамп отказался от дедлайнов по украинскому урегулированию

Вашингтон больше не устанавливает временных рамок для завершения конфликта на Украине. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Трамп подчеркнул, что определить конкретную дату для достижения соглашения невозможно из-за большого количества факторов, влияющих на ситуацию.

«У меня нет крайних сроков. Нельзя установить крайний срок. Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», — считает президент США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин хочет закончить украинский конфликт. При этом российский политик, по его словам, настроен на быстрое мирное урегулирование.