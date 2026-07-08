Трамп: Мы с Зеленским провели отличную пресс-конференцию с «Fake News»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Владимиром Зеленским провёл пресс-конференцию с «Fake News», которая получилась неплохой. Об этом он написал у себя в соцсети Truth Social.

«Зеленский и я только что провели пресс-конференцию с Fake News. Она прошла очень хорошо», — написал американский политик. Он отметил, что все стороны находятся в активном поиске решения украинского конфликта.

Ранее американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что «Исламская Республика Япония» нанесла ракетный удар по авианосцу США.