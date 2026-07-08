СК завёл дело из-за истязания 7-летней девочки подростками в лагере Красноярска

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело после скандала в частном лагере, где 7-летнюю девочку истязали взрослые соседки по комнате. Об этом сообщили в Следственном комитете.

На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой написала мать пострадавшей. Женщина сообщила, что её ребёнка во время поездки в платный лагерь «Умка» (Umka Camp) поселили в комнате с девочками старше её. А те в итоге начали над ней издеваться: били, заталкивали под кровать и не разрешали выйти, пинали, толкали, обзывали дурой и неразвитой. Соседки по комнате на протяжении всей смены продолжали истязать девочку. Руководство лагеря, по словам мамы, обо всём знало, но не пыталось урегулировать конфликт между детьми. Там убеждали школьницу искать общий язык с взрослыми девочками.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ерёмину А.Л. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах», — сообщили в следкоме.

Ранее в Кирове мужчина напал на 14-летнюю девочку прямо на детской площадке. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Инцидент произошёл на улице Левитана. Мужчина, гулявший с ребёнком, набросился на подростка, ударил кулаками и толкнул.