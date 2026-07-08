Отчёт бундестага вскрыл серьёзные проблемы с домогательствами в полиции Германии

В федеральной полиции Германии накапливаются серьезные проблемы, гласит отчёт уполномоченного бундестага по вопросам полиции Ули Греча. В документе говорится о сексуальных домогательствах, недовольстве условиями службы на границе и проблемах с размещением сотрудников.

«В федеральной полиции накапливаются проблемы: обвинения в сексуальных домогательствах, недовольство условиями службы на границе и порой серьёзные проблемы с размещением сотрудников складываются в тревожную картину», — говорится в отчёте, который публикует Bild.

Многие жалобы поступают из подразделений у границ. На некоторых КПП сотрудники недостаточно защищены от погоды, а состояние санитарных помещений не соответствует требованиям. Сверхурочные и изменения графиков дежурств в последний момент стали нормой. В Мюнхене инфраструктура управления федеральной полиции настолько изношена, что ведомству пришлось запросить запасные помещения. Греч также описал многочисленные случаи домогательств в отношении сотрудниц: после подачи жалобы на коллег против них начинали дисциплинарные процедуры, а просьбы о переводе отклоняли.

Ранее Life.ru сообщал, что Бундесвер столкнулся с острой нехваткой желающих служить в танковой бригаде, развёртываемой в Литве. Министр обороны Германии Борис Писториус хотел укомплектовать соединение добровольцами. Но расчёт не оправдался. В ведомстве признали провал: слишком мало военных готовы ехать в Прибалтику, особенно не хватает IT-специалистов.