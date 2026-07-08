Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают ответные удары России по Украине. Пользователи заявили, что считают произошедшее логичным следствием действий Киева. Например, один из комментаторов написал, что после атак Москва стала отвечать жёстче.

«Киев сам допрыгался. Незачем было атаковать Москву и другие регионы страны. Теперь Россия без колебаний отвечает. Никто больше не собирается церемониться», — отметил пользователь.

Другие участники обсуждения выразили мнение, что Украина, очевидно, испытывает проблемы с противовоздушной обороной и нуждается в прекращении конфликта. По их мнению, киевский режим перегнул палку, постоянно нанося удары по мирным объектам в РФ, после чего прилетела ответка, но вот закрыть собственное небо украинская ПВО не смогла.

«Серьёзно, кто-то ещё вообще считал, что у Киева остались «Пэтриоты»? Это уже давно не так. Украина беззащитна. Пора останавливать этот конфликт и переходить к восстановительным работам», — отметил один из читателей.

Японские пользователи уверены, что Киев только продлевает свою агонию, а победа всё равно будет на стороне Москвы. Чем дольше длится конфликт, тем хуже обстоят дела в рядах ВСУ, заметили читатели издания.

Напомним, 6 июня Украина пережила серию мощных ночных атак, которые стали ответом на террор, устраиваемый ВСУ. Российские силы поразили шесть предприятий и один склад в Киеве и области. Удары также пришлись по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.