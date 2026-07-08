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8 июля, 14:59

Движение танкеров через Ормузский пролив практически остановилось

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось. Об этом заявил глава отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.

«Рост цен на нефть марки Brent до максимума с 19 июня показывает, насколько быстро рынок закладывает в стоимость прекращение огня, которое сам президент США уже фактически считает завершённым», — сообщил Леон ТАСС.

Цены на нефть выросли до максимума с 19 июня. Леон отметил, что настоящая проверка наступит после 9 июля, когда в Иране закончится период траура. Тогда станет ясно, сохраняется ли готовность сторон к дипломатическому урегулированию или конфликт вновь пойдёт по пути эскалации.

США заявили об ударах по более чем 60 катерам КСИР в Ормузском проливе
США заявили об ударах по более чем 60 катерам КСИР в Ормузском проливе

Ранее Life.ru писал, что 6 июля американские власти зафиксировали запуск ракет по коммерческим судам после окончания временного соглашения о снижении напряжённости между США и Ираном. В Вашингтоне считают произошедшее угрозой для достигнутых договорённостей и рассматривают дальнейшие действия против иранских объектов.

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Александра Мышляева
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