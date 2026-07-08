Движение танкеров через Ормузский пролив практически остановилось

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось. Об этом заявил глава отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.

«Рост цен на нефть марки Brent до максимума с 19 июня показывает, насколько быстро рынок закладывает в стоимость прекращение огня, которое сам президент США уже фактически считает завершённым», — сообщил Леон ТАСС.

Цены на нефть выросли до максимума с 19 июня. Леон отметил, что настоящая проверка наступит после 9 июля, когда в Иране закончится период траура. Тогда станет ясно, сохраняется ли готовность сторон к дипломатическому урегулированию или конфликт вновь пойдёт по пути эскалации.

Ранее Life.ru писал, что 6 июля американские власти зафиксировали запуск ракет по коммерческим судам после окончания временного соглашения о снижении напряжённости между США и Ираном. В Вашингтоне считают произошедшее угрозой для достигнутых договорённостей и рассматривают дальнейшие действия против иранских объектов.